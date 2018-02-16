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(Görüntülü Haber) Kardak bugün sessiz

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () BODRUM'a 3.5 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları'nda bugün sakinlik hâkim oldu. Geçen pazartesi gecesi, Yunan botunun Türk botuna sürtünerek hasar görmesinin ardından bölgede iki gün boyunca hareketli...

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () BODRUM'a 3.5 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları'nda bugün sakinlik hâkim oldu. Geçen pazartesi gecesi, Yunan botunun Türk botuna sürtünerek hasar görmesinin ardından bölgede iki gün boyunca hareketli anlar yaşandı. Daha sonra bölgedeki gerginlik sona erdi. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı hücumbotlar ve sahil güvenlik botlarının önemli bölümü, Yalıkavak ve Bodrum limanlarına çekildi. Kardak Kayalıkları'nda 2 Türk sahil güvenlik botu ve 1 Yunan sahil güvenlik botu kaldı. Yunan sahil güvenlik botu Kardak'a yaklaşık 1 mil uzaklıkta, 2 Türk botu ise 20 metre mesafede seyretti. Yunan botundakilerin kendi sularından kayalıkları izlediği görüldü. Diğer taraftan, Yunan deniz kuvvetlerinin Kardak'a 1 mil uzaklıktaki Kalalimnos Adası'na feribotla askeri araçlar naklettiği de görüldü.

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