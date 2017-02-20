(Görüntülü Haber) Kardak, bugün de hareketliydi -1

TÜRK ve Yunan Sahil Güvenlik botları arasındaki Kardak Kayalıkları çevresindeki gerginlik bugün de devam etti. Türk botları, kayalıklara çok yakın bölgede seyir yapıp Yunan botlarını yaklaştırmazken, zaman zaman da sabit kalmayı tercih etti. Bugün saat 12.30 sıralarında Yunan SAT komandoları, 3 ayrı zodyak botla Kardak Kayalıkları'na yaklaşık 1 mil uzaklıktaki Leros Adası sınırları içerisinde kalan Nis Pltta Kayalıkları'na 3 ayrı zodyak botla inşaat malzemesi taşıdı. Kayalıklarda yarım saat bekleyen 3 Yunan botu daha sonra Lerob Adası yönüne hareket ederek bölgeden ayrılırken, Kardak'a 1 mil uzaklıktaki Kalalimnos Adası'nda da askeri hareketlilik yaşandığı görüldü. Saat 16.30 sıralarında Yunan botlarının bu adadan Kardak'a yönelmesi Türk botlarını harekete geçirdi. İki Türk Sahil Güvenlik Botu ile 1215 bordo numaralı 'Kuşadası' isimli karakol botu engel olmak için kayalıklara daha da yaklaştı. Bunu gören Yunan botları rotalarını değiştirip, Kardak'tan uzaklaştı. Yaşanan 15 dakikalık gerginliğin ardından her iki ülkenin botlarının da bölgedeki bekleyişleri sürüyor.