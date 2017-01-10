Haber - Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL İstanbul'da dün akşam saatlerine kadar etkili olan kar yağışının ardından bu sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar zorluklar yaşıyorlar. Yükselen kar kalınlığı kaldırımdan yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Kayganlaşan ve karla kaplanan duraklarda otobüs bekleyen vatandaşlar da zor anlar yaşıyor.
(Görüntülü Haber) Karda sabah işe gidenlerin zor anları 2
Haber - Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL İstanbul'da dün akşam saatlerine kadar etkili olan kar yağışının ardından bu sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar zorluklar yaşıyorlar. Yükselen kar kalınlığı kaldırımdan...
10 Ocak 2017 Salı 08:49
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