Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı
Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 12 ölü
Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 12...
THY 633 segerini ihtal etti, uçuşlar gecikmeli olarak başladı
THY 633 segerini ihtal etti,...
Almanya’da 'tehlikeli' statüsünde 548 aşırı dinci bulunuyor
Almanya’da 548 aşırı dinci bulunuyor

(Görüntülü Haber) Karda poşetli eğlence

Faruk KIYAK- Çağla DAŞCI/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, Kent Ormanı'na gelenler karla kaplı tepeden, poşetlerin üzerine oturup kayarak eğlendi. Hafta sonu tatilini fırsat bilenler İzmit Kent Ormanı'na akın etti. İzmit Kent Ormanı'na...

Faruk KIYAK- Çağla DAŞCI/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, Kent Ormanı'na gelenler karla kaplı tepeden, poşetlerin üzerine oturup kayarak eğlendi. Hafta sonu tatilini fırsat bilenler İzmit Kent Ormanı'na akın etti. İzmit Kent Ormanı'na gelenler kar üzerinde mangalda pişirdikleri etleri yiyip, semaverlerde yaptıkları çayları içti. Kent Ormanı'na gelenler karda eğlenerek zaman geçirdi. Ormanın içerisindeki alan kayak pistine dönüşürken, adım atacak yer kalmadı. Karlı kaplı tepeye çıkanlar kızaklarla ve naylon poşetlerin üzerine oturarak aşağı kaydı. Bazıları ise yere serdikleri poşetin üstüne yüz üstü yatarak aşağı doğru kaydı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55