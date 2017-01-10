Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY, Atatürk Havalimanı'ndan 600, Sabiha Gökçen'dan 122 sefer yapacak
THY bugün 722 sefer yapacak
Euro 3.95 başladı 4 lirayı aştı
Euro 3.95 başladı 4 lirayı...
flaş... Ermenek'te facia: Baba ile 2 çocuğu öldü
Ermenek'te facia: Baba ile 2...
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

(Görüntülü Haber) Karda mahsur kalanlara sıcak çorba ikramı

KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ-Kayseri Karayolu'nda mahsur kalan araçlardaki insanlara İnsani Yardım Vakfı İHH üyeleri tarafından sıcak çorba dağıtıldı. Yoğun kar yağışı, Kahramanmaraş'ta etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde...

KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ-Kayseri Karayolu'nda mahsur kalan araçlardaki insanlara İnsani Yardım Vakfı İHH üyeleri tarafından sıcak çorba dağıtıldı. Yoğun kar yağışı, Kahramanmaraş'ta etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde yolların kapanmasına neden olan kar yağışı, kent genelinde günlük hayatı olumuz etkiledi. Kentte karın en çok etkilendiği bölgelerden Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Göksun İlçesi ile Tekir Mahallesi arası da zaman zaman ulaşıma kapandı. Ekipler yolu açık tutmak için yoğun çaba gösterirken, karda mahsur kalanlara İHH Kahramanmaraş Acil Yardım Arama ve Kurtarma ekibi oldu. İHH ekibi, yolun açıklamasını bekleyen sürücüler ile araçlarda bulunanlara sıcak çorba ile ekmek ve su ikram etti. Soğuk havada beklerken içtikler sıcak ve çorba ile ısınan vatandaşlar İHH ekibine teşekkür etti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55