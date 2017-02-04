(Görüntülü Haber) Karda mahsur kalan böbrek hastası kar ambulansı ile kurtarıldı

Muhammet KAÇAR/DEREPAZARI (Rize), () - RİZE’nin Derepazarı İlçesi’nde kardan yolu kapanan köyde mahsur kalan böbrek hastası 56 yaşındaki Hatice Berber, 4 saat süren çalışmanın ardından paletli kar ambulansı ile alınarak hastaneye ulaştırıldı. Bahattinpaşa Köyü’nde yaşayan böbrek hastası Hatice Berber, tansiyonunun çıkması üzerine rahatsızlandı. Berber'in yakınları, cep telefonu ile aradıkları 112 ekiplerinden yardım istedi. İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Komuta Kontrol Merkezi yetkilileri hastaya ulaşmak için kar paletli ambulans ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerini (UMKE) görevlendirdi. Kardan dolayı 10 kilometresi kapalı olan köye 4 saatlik bir çalışmanın ardından paletli kar ambulansı ile ulaşan ekipleri hastayı alarak Rize Devlet Hastanesine getirdi. Hasta Hatice Berber tedavi altına alındı.