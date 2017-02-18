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(Görüntülü Haber) Karda kaşar yuvarlamaca yarışması

KARS, () - KARS’ın Sarıkamış ilçesinde 4’üncüsü düzenlenen ‘Kış Oyunları Festivali’nde düzenlenen kaşar yuvarlama yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Karda kaşar yuvarlama oyununa katılan kayak severler, 15 kiloluk...

KARS, () - KARS’ın Sarıkamış ilçesinde 4’üncüsü düzenlenen ‘Kış Oyunları Festivali’nde düzenlenen kaşar yuvarlama yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Karda kaşar yuvarlama oyununa katılan kayak severler, 15 kiloluk 3 kaşarı tutabilmek için yoğun çaba sarf etti. Kadınlar ve erkekler olarak iki kategoride yapılan yarışmalarda yaklaşık 30 kişi başlama düdüğü ile birlikte yuvarlanan kaşara hücum etti. Erkekler kategorisinde mesafenin kısa olması gerekçesiyle yarışma tekrarlandı. Yarışın başlamasıyla kar üzerinde yeniden yuvarlanan kaşarları yakalamak üzere yarışmacılar, kıyasıya mücadele etti. Yarışmacılar kaşarın üzerine atlarken, kucağına aldığı kaşarla birlikte yuvarlanmaya başladı. Yarışı erkeklerde Bilgin Erdem, kadınlarda ise Gülsen Gök kazandı ve ödül olarak kaşar peynir verildi.

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