(Görüntülü Haber) Karda evden çıkamayan 2 kadın hastayı diyalize AFAD götürdü

Yusuf Özgür BÜLBÜL/MUŞ, () - MUŞ’ta 3 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki evlerinden çıkamayan diyaliz hastası iki kadın, AFAD ve 112 ekiplerinin yardımı ile hastaneye ulaştırıldı. Her iki günde bir diyalize bağlanan Yeşilyurt Mahallesi'nden 67 yaşındaki Asiye Şensoy ile Kale Mahallesinden 69 yaşındaki Gülperi Aslan, karın yolları kapatması yüzünden çaresiz kaldı. Kent merkezine 1 kilometre uzaklıktakı iki mahallede oturan kadın hastalar, yardım istedi. Kadınlar AFAD ekipleri tarafından evlerinden alınarak diyaliz merkezine ulaştırıldı. Diyalize bağlanmalarının ardından kadın hastalar yine AFAD ve 112 görevlileri tarafından evlerine götürüldü.