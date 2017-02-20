(Görüntülü Haber) Karda cirit gösterisi nefes kesti

Bedir ALTUNOK KARS, () KARS'ın Sarıkamış İlçesi Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bu yıl 4'üncü düzenlenen, 'Sarıkamış Kış Oyunları Festivali'nde ilk kez gösteri yapan atlı ciritciler izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Atlar ve atılan sopaların zaman zaman izleyiciler arasına daldığı gösteride bir atın çarptığı kadın ise hafif şekilde yaralandı. Yoğun kar nedeniyle bazı sporcuların da atlarından düştüğü cirit gösterisini izleyen AK Parti Milletvekili Selahattin Beyribey, Vali Rahmi Doğan, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy ve at binerek cirit attılar.