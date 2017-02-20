(Görüntülü Haber) Karda cirit gösterisi heyecanı

KARS’ın Sarıkamış İlçesi Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde bu yıl 4'üncü düzenlenen, 'Sarıkamış Kış Oyunları Festivali’nde ilk kez gösteri yapan atlı ciritciler izleyicileri heyecanlandırdı. Atların zaman zaman izleyiciler arasına daldığı gösteride, bir atın çarptığı kadın hafif yaralandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Serhat Kalkınma Ajansı, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyes tarafından desteklenen ve Eksi 36 Spor Kulübü tarafından düzenlenen Sarıkamış 4'üncü Kış Oyunları Festivalinde ilk kez cirit gösterileri yapıldı. Sarıkamış ilçesine bağlı Aşağı Sallıpınar Köyü ile Selim Akçakale Cirit Kulübü arasında yapılan gösteri çekişmeli geçti. Oyun sırasında bazı atlar ve fırlatılan bazı ciritler, izleyicileri zor durumda bıraktı. Bir kadın seyirci, atın çarpması sonucu hafif yaralandı. Bir süre yerde hareketsiz kalan kadın kısa süre sonra eşinin de yardımıyla ayağa kalktı. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen kadın daha sonra alandan ayrıldı. Bazı sporcuların da attan düştüğü cirit gösterisini izlemeye gelen Vali Rahmi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Belediye Başkanı Göksal Toksoy ilk kez ata binerek cirit attı. Ata sporu cirite destek vereceklerini vurgulayan Milletvekili Beyribey, "Kars bölgesinde at binme geleneği vardır. Ayrıca cirit oyunları Selim ilçesinde ve bazı köylerde sürekli oynanmaktadır. Bizim geleneklerimizde at, avrat ve silahın kıymeti bilinir. Cirit sporu yapanlara destek verilecektir" diye konuştu.