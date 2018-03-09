(Görüntülü Haber) Karayolu'nda okuma etkinliği

Mehmet DOĞANER ERDEMLİ(Mersin), () MERSİN'in Erdemli ilçesinde okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla 'Okuyorum, Farkında mısınız' projesi kapsamında 80 öğrenci D-400 karayolu kenarında düzenlenen okuma etkinliğine katılırken renkli görüntüler yaşandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okuma alışkanlıklarının arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan projesi kapsamında okuma etkinliği projesine start verildi. Merkez mahallesi D400 karayolu kenarında sandalyeye oturan Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulu öğrenciler yaklaşık 1 saat kitap okudu. Etkinliğine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okuma alışkanlığının artması ve yaygınlaşması amacıyla projeyi başlattık. Merkez okullarımızdan Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulu 4'ncü sınıf öğrencilerinden oluşan 80 kişilik öğrenci grubu bir saat boyunca toplumun arasına karışıp okuma etkinliği düzenledik. Etkinliğimiz 2 ay boyunca 44 okulumuzda gerçekleştirilecek. Amacımız, öğrencilerimiz ellerinde kitap toplumun arasına karışıp park, bahçe, kıraathane, cami, sahil, ağaç altı, sokak arası gibi yerlerde kitap okumanın yanında şiir ve müzik dinletisi, kısa drama ve yöresel gösterileri gerçekleştirmek dedi. Metin, amaçlarının Erdemli halkının okuma, sosyal ve kültürel alandaki farkındalığını arttırmak olduğunu ifade ederek, Bu şekilde 'İlim beşikten mezara kadardır' sözüne dikkat çekilecektir. Okuma ve kültürel etkinlikler sadece okulda olmaz fikri oluşturarak okuma kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak. Toplumu okuma alışkanlığını sevk etmektir. Ayrıca projeye dahil olan öğrencilerimizin ders dışı faaliyetlere eğitim-öğretim sürecine aktif katılmaları konusunda motive etmektir. Projenin hazırlanmasında emeği geçen ve projeye katılan bütün okullarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum diye konuştu. Kitap okuma etkinliğine katılan öğrenciler de, Kitap okumayı çok seviyoruz. Kitap okumanın sadece okul içinde değil, her alanda okunabileceğini göstermek amacıyla etkinliğe katıldık. Çok mutluyuz dedi.