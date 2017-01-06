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(Görüntülü Haber) Karayel geldi, sıcaklık 9 derece birden düştü

İhsan YALÇIN/İSTANBUL,() Öğle saatlerinde 10 derecenin üstünde sıcaklığın ölçüldüğü İstanbul'da rüzgar döndü, karayel geldi, sıcaklık saatler içinde 9 derece birden düştü. İstanbul'da saat 13.00 itibarı ile sıcaklık...

İhsan YALÇIN/İSTANBUL,() Öğle saatlerinde 10 derecenin üstünde sıcaklığın ölçüldüğü İstanbul'da rüzgar döndü, karayel geldi, sıcaklık saatler içinde 9 derece birden düştü. İstanbul'da saat 13.00 itibarı ile sıcaklık 10 derecenin üstünde ölçülmüştü. Güney yönlü rüzgar yerini Karayel'e bırakınca sıcaklık hızla düştü. Meteoroloji verilerine göre, saat 16.30 sıralarında Fatih, Bakırköy gibi merkez ilçelerde sıcaklık 1.3 derece olarak ölçüldü. Düşüşün hızla sürdüğü İstanbul'un Arnavutköy gibi bazı ilçelerinde kar yağışı başladı. Önümüzdeki saatlerde kar yağışının diğer ilçelerde de gözlenmesi bekleniyor.

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