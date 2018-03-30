Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....

(Görüntülü Haber) Karavil, TSO başkanlığına adaylığını açıkladı

DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili ve Abdulkadir Karavil Grup Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Abdulkadir Karavil, 14 Nisan günü, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı için yapılacak seçimde sarı listeden aday olduğunu...

DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili ve Abdulkadir Karavil Grup Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Abdulkadir Karavil, 14 Nisan günü, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı için yapılacak seçimde sarı listeden aday olduğunu duyurdu.

14 Nisan günü yapılacak Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı seçiminde Sarı listeden adaylığını açıklayan Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Abdulkadir Karavil, tanıtım toplantısında hedeflerini sıraladı. 4 yılda 50 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını belirten Karavil, Diyarbakır'ı üretim üssü haline getireceklerini söyledi. Diyarbakır'ı ekonomik olarak şaha kaldıracak potansiyelin harekete geçirilmesi gerektiğini savunan Karavil, "Diyarbakır kadim bir kenttir. Tarihi bir zenginliğe sahip olan bu kent, neden ekonomik olarak da zenginleşmesin? Diyarbakır'ı ekonomik olarak şaha kaldırmak için potansiyelleri harekete geçirmek lazım. Bizler bu potansiyellerin neler olduğunu iyi biliyoruz. Bu kadim kentin turizmini harekete geçirmeliyiz. Bu kadim kentin turizminin üzerinde tozlar oluşmuş, biz bu tozları kaldırmak istiyoruz. Turizmi geliştirdiğimiz müddetçe hem  istihdam sağlanacak hem de gençlerimizin başka kentlere gidip, iş aramayacaklar. Diyarbakır'ı ticaret ve sanayi alanında geliştirmeliyiz. Diyarbakır'ı aynı zamanda sağlık turizmi merkezi haline dönüştürmeliyiz. Tarımın başladığı ilk yer olan bu topraklarımızı daha verimli hale getirmeliyiz. Ortaklaşmaya özen göstermeliyiz. Burada ortaklaşa fabrikalar kurmalıyız. Organize Sanayi Bölgesi'nde hedefimiz 4 yıl içerisinde 50 bin kişiye istihdam sağlamaktır. Turizmin ve tekstilin kentimizde gelişmesinde büyük bir istihdam sağlamayı amaçlıyoruz. Kentimizi bir üretim üssü haline getirmeliyiz" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314