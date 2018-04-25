Gülseli KENARLI - Taner YENER/ İstanbul SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çalışma ofisine geldi. Karamollaoğlu saat 14.00 sıralarında Gül'ün Maslak'ta bulunan çalışma ofisine geldi. Karamollaoğlu'nun Gül'ün erken seçimlerle ilgili görüşeceği öğrenildi.
(Görüntülü Haber) Karamollaoğlu, Gül'ün ofisinde (2)
Gülseli KENARLI - Taner YENER/ İstanbul SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çalışma ofisine geldi. Karamollaoğlu saat 14.00 sıralarında Gül'ün Maslak'ta bulunan...
25 Nisan 2018 Çarşamba 14:47
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