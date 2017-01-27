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(Görüntülü Haber) Karamollaoğlu: Biz başkanlık sistemine prensip olarak karşı değiliz

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-SAADET Partisi genel başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz Başkanlık Sistemine prensip olarak karşı değiliz. Yönetimde kolaylık getiriyor. Ancak denetimin olmasını, olmazsa olmaz şart olarak görüyoruz. Hukuk...

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-SAADET Partisi genel başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz Başkanlık Sistemine prensip olarak karşı değiliz. Yönetimde kolaylık getiriyor. Ancak denetimin olmasını, olmazsa olmaz şart olarak görüyoruz. Hukuk karşısında da mutlaka hukukun daha üstün olması gerektiğine inanıyoruz" dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, basın mensupları ile Şişli Cevahir Otel'de düzenlenen yemekte buluştu. Ülke gündemine dair açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, "Biz insanların fikirlerini rahatlıkla söyleyebildiği, memlekette dertlerin dinlenebildiği, adil bir düzen istiyoruz. Bunu oturup detaylandırmak mümkün. Biz başkanlık sistemine prensip olarak karşı değiliz, dedik. Başkanlık olabilir. Ama başkanlık her zaman denetime açık olmazsa ben o başkanlıktan korkarım. Başkanlık tek başına bu işin çözümü değil. Adalet, Başkanın üzerinde olabilmeli." diye konuştu. "EKONOMİK YÖNDEN DUVARA TOSLADIK" Karamollaoğlu, ülke ekonomisinin iflasın eşiğinde olduğunu savunarak, "Ekonomik yönden duvara tosladık. Bundan sonra ne olacağı belli değil. Siz sürekli borçlanır, ancak o borcu ödeyecek yatırımları yapmazsanız o borcu ödeyemezsiniz. Otoyollar, hızlı trenler, hava alanları, tüp geçitler hayatı rahatlatır. Ama bir ülkeyi güçlendirmez" dedi. "10 YIL İÇİNDE DEVLETİN SİNİR UÇLARINA KADAR GİRMİŞLER" Karamollaoğlu FETÖ terör örgütü hakkında ise şunları söyledi: 10 yıl içinde devletin sinir uçlarına kadar girmişler. Cumhurbaşkanımız, 'milletimizden özür, Allah'tan af diliyorum' dedi. Bu güzel bir şey. Aynen Cumhurbaşkanımız gibi bu vatanın içinde bu yanlışı görüp, 'biz de milletimizden özür diliyoruz' diyen insanların da olması icap eder. Şu anda bir travma yaşıyoruz. Örgütün üçe ayrılan kademesi, altı ibadet, ortası ticaret, yukarısı ihanet. En üst kademede yapılan tasnif isabetli gözüküyor. Ama alt kademede olupta toplumun içinde dışlanan, geçimini sağlama imkanını kaybeden binlerce insan var. Bu ciddi bir problemdir.

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