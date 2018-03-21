(Görüntülü Haber) Karamanlı'da TOKİ konutları için kura çekimi

Mesut MADAN/BURDUR, () Karamanlı'da TOKİ konutları için kura çekimi Burdur'un Karamanlı ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan 1'inci etap konutlarından daha önceki kura çekiminde taliplisi çıkmayan 29 konut için kura çekildi. TOKİ'nin Karamanlı'da yaptırdığı 1'inci etap konutlarından 23 Ocak'ta yapılan kura çekiminde talipli çıkmayan 29 konut için düzenlenen yeniden yapılan kura çekimi Belediye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti. Kura çekimine Karamanlı Belediye Başkanı Ak Partili Fatih Selimoğlu, Garnizon Komutanı Astsubay Başçavuş Tarran Güney, İlçe Emniyet Amiri Hasan Basri Çiçek ile vatandaş katıldı. '29 KONUT İÇİN 258 KİŞİ BAŞVURDU' Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, ilçede yapımı tamamlanan 1'inci etap 283 TOKİ konutundan sonra ikinci etap için talep toplanmaya başlandığını ve 120 kişinin müracaat ettiğini söyledi. Selimoğlu, "283 konut için maalesef yapılan konut kadar müracaat olmamıştı. Şimdi kalan 29 konut için 258 kişi başvurdu. Konutlar kaliteli, hesaplı. İnsanların Karamanlı'ya bakış açısı değişiyor. Konutların yapımında emeği geçen herkese Karamanlı halkı adına teşekkür ediyorum" dedi. 'KİRADA OTURUYORDUM' Noter huzurunda yapılan kurada hak sahibi olan 32 yaşındaki Hüseyin Barış Yalçın, "İşçi olarak çalışıyorum. Kirada oturuyordum. Kurada bana da çıktı. Allah evi olmayan herkese nasip etsin" diye konuştu. 'BİZİM YÜZÜMÜZ GÜLDÜ' Tefenni Hasanpaşa köyünde oturan annesi Ummahan Alparslan'ın kurasını çeken oğlu İbrahim Alparslan, "Karamanlı'da oturuyorum. Annem, babam yazın köyde yaşayacaklar, kışın ise buradaki evde. Allah'a şükür bugün bizim yüzümüz güldü. Çok memnunuz. Çok mutluyuz. Kendim de yazılmıştım. Kendime de çıktı. Bu kadar heyecanlanmamıştım. Şimdi daha çok heyecanlandım" diye konuştu. 'OLMAZ DEDİĞİM ŞEY OLDU' 50 yaşındaki Selma Çomak, "Kura çekimine gelirken 'bana çıkmaz' diyerek gelmiştim. 'İsmim okunmuyor' dediğim anda ismim okununca çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Kayınvalidemin yanında sobalı evde oturuyoruz. Olmaz dediğim şey oldu. Arkadaşım zorla yazdırdı. 'Çıkmaz bana' diyordum ama çıktı. Herkesten Allah razı olsun" dedi. 'DUYGULARIM KARMAKARIŞIK' Rabia Tatlı, "Hiçbir zaman evimiz olmayacak diye düşünüyordum. Kurada çıkınca çok heyecanlandım. Kirada oturuyoruz. Duygularım karmakarışık. Belediye başkanımız olmasaydı ev sahibi olamazdık. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.