KARAMAN İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hayvan pazarında kurbanlık satıcılarını sahte paraya karşı uyardı. Urgan, Üniversite ve Çeltek mahallelerinde kurulan küçük ve büyükbaş hayvan kurban pazarlarında yaşanabilecek olaylara karşı önlem alan polis, sahte paranın pazarda rahatlıkla piyasaya sürülebileceği ihtimali üzerine besicilere uyarıda bulundu. Sahte para veya dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirici broşür dağıtarak, uyarıda bulunan polis, şüpheli bir durumda hemen '155' polis ihbar hattının aranmasını istedi. Satıcılarla tek tek konuşan polis, gerçek ve sahte para arasındaki farkı gösterdi.
(Görüntülü Haber) Karaman'da polisten kurbanlık satıcılarına sahte para uyarısı
KARAMAN İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hayvan pazarında kurbanlık satıcılarını sahte paraya karşı uyardı. Urgan, Üniversite ve Çeltek mahallelerinde kurulan küçük ve büyükbaş...
30 Ağustos 2017 Çarşamba 15:00
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.