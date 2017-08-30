(Görüntülü Haber) Karaman'da polisten kurbanlık satıcılarına sahte para uyarısı

KARAMAN İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hayvan pazarında kurbanlık satıcılarını sahte paraya karşı uyardı. Urgan, Üniversite ve Çeltek mahallelerinde kurulan küçük ve büyükbaş hayvan kurban pazarlarında yaşanabilecek olaylara karşı önlem alan polis, sahte paranın pazarda rahatlıkla piyasaya sürülebileceği ihtimali üzerine besicilere uyarıda bulundu. Sahte para veya dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirici broşür dağıtarak, uyarıda bulunan polis, şüpheli bir durumda hemen '155' polis ihbar hattının aranmasını istedi. Satıcılarla tek tek konuşan polis, gerçek ve sahte para arasındaki farkı gösterdi.