(Görüntülü Haber) Karaman'da kar yağışı nedeniyle bazı işyerlerinin çatıları çöktü
KARAMAN'da bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı işyerlerinin çatılarında çökme meydana geldi. Bir halı sahının çatısının çökme anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Karaman merkez ve ilçelerinde bir...
27 Aralık 2016 Salı 23:44
KARAMAN'da bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı işyerlerinin çatılarında çökme meydana geldi. Bir halı sahının çatısının çökme anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Karaman merkez ve ilçelerinde bir haftadır etkili olan yoğun kar yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı merkezde 1 metre, yüksek kesimlerde ise 2 metreye kadar ulaştı. Karın ağırlığına dayanamayan bazı işyerlerinin çatılarında ise çökme meydana geldi. Bir kuran kursuna ait halı sahanın çatısının çökme anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.