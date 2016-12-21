(Görüntülü Haber)Karaman'da eğitime kar engeli

Muammer ŞEN/KARAMAN, () - KARAMAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün öğle saatinden itibaren ve yarın ara verildi. Karaman'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Kar ve tipi nedeniyle Karaman- Mersin karayolu ulaşıma kapandı. Karaman Valiliği tarafından, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün öğle saatinden itibaren ve yarın eğitime ara verildi. Meteoroloji verilerine kar yağışının pazar gününe kadar devam edeceği ve hava sıcaklığında gündüzleri eksi 4, geceleri de eksi 8'lere ulaşacağı belirtildi.