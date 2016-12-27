(Görüntülü Haber) Karaman'da çatılarda tehlikeli kar temizliği
KARAMAN'daki tüm okullar yarın için 1 gün daha tatil edildi. Geçen çarşamba gününden beri okulların tatil olduğu kentte yoğun kar yağışının ardından bazı kişilerin binaların çatılarında biriken karları, canlarını hiçe sayarak...
27 Aralık 2016 Salı 16:56
KARAMAN'daki tüm okullar yarın için 1 gün daha tatil edildi. Geçen çarşamba gününden beri okulların tatil olduğu kentte yoğun kar yağışının ardından bazı kişilerin binaların çatılarında biriken karları, canlarını hiçe sayarak temizlemeye çalışması ise dikkat çekti. Karaman'da 7 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle, kentte hayat durma noktasına geldi. Kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreye, yüksek kesimlerde de 2 metreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle binaların çatılarında kar birikintileri oluştu. 6 katlı bir bina ile 2 katlı bir düğün salonunun çatısında biriken karları, canları hiçe sayarak temizlemeye çalışanların olması dikkat çekti. Geçen çarşamba gününden itibaren eğitime verilen ara, 1 gün daha uzatıldı. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da yarın da idari izinli sayılacağı belirtildi.
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