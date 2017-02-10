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(Görüntülü Haber) Karaman'da 5 öğrenci okul sütü içtikten sonra rahatsızlandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, () - KARAMAN'da okulda dağıtılan sütten içtikten sonra rahatsızlanan 5 öğrenci, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Merkez Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki Abdurrahim Karakoç İlkokulu'nda öğrencilere...

Muammer ŞEN/KARAMAN, () - KARAMAN'da okulda dağıtılan sütten içtikten sonra rahatsızlanan 5 öğrenci, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Merkez Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki Abdurrahim Karakoç İlkokulu'nda öğrencilere bugün süt dağıtıldı. Süt içen 4'üncü sınıf öğrencilerinden 5'inde mide bulantısı ve baş dönmesi başladı. Bunun üzerine öğretmenler, durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Sütten etkilendikleri üzerinde durulan 5 öğrenci ambulansa Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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