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(Görüntülü Haber) Karaman'a 66 yıldır görülmemiş kar yağdı

Muammer ŞEN / KARAMAN, () - KARAMAN'da 6 gündür aralıklarla devam eden yoğun yağışı nedeniyle kar yüksekliği 1 metreye ulaştı. Meteoroloji verilerine göre Karaman'da kar yüksekliğinin en son 1950 yılında 44 santimetreye ulaştığı belirtildi....

Muammer ŞEN / KARAMAN, () - KARAMAN'da 6 gündür aralıklarla devam eden yoğun yağışı nedeniyle kar yüksekliği 1 metreye ulaştı. Meteoroloji verilerine göre Karaman'da kar yüksekliğinin en son 1950 yılında 44 santimetreye ulaştığı belirtildi. Geçen 21 Aralık Çarşamba gününden itibaren aralıksız yağan kar yağışı, kentte hayatı durma noktasına getirdi. O günden itibaren eğitime de ara verilirken, kamu kurumunda çalışan hamile ve engelli memurlar da idari izinli sayıldı. Belediye ekiplerinin aralıksız çalıştığı kentte, ana arterler güçlükle açılabilirken, ambulanslar hastalara ulaşmakta güçlük çekti. 140 köy yolu ise ulaşıma tamamen kapandı. İç Anadolu'yu Akdeniz bölgesine bağlayan Sertavul geçidi de 6 gündür yalnızca 15 saat ulaşıma açık kaldı. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye, yüksek kesimlerde ise 2 metreye ulaştı. Meteoroloji verilerine göre karın yüksekliğinin en son 1950 yılında 44 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

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