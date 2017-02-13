(Görüntülü Haber) 'Karakulak' Antalya'da görüntülendi

ANTALYA-) NESLİ tehlike altında olan ve Türkiye'de yoğunlukla Akdeniz Bölgesi'nde yayılış gösteren vahşi kedi türü olan 'karakulak', Antalya'da Termessos Milli Parkı'nda görüntülendi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü, popülasyon durumuna yönelik kapsamlı bir bilimsel çalışma bulunmadığı için Türkiye'deki sayısı, yayılış alanı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan 'karakulak'ı (Caracal caracal) izlemek için çalışma başlattı. Doğada nadir olarak görülen ve nesli tehlike altında olan türler arasında yer alan bir kedi türü olarak bilinin karakulak, 'Antalya Bölgesi Karakulak Popülasyonu' projesi kapsamında gözlemleniyor. Projenin yürütücülüğünü SDÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr Yasin Ünal yaparken, projede Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü adına Bölge Müdürü Adnan Yılmaztürk, 6. Bölge Milli Parklar Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hasan Uysal, Antalya Şube Müdürü M. Tuğrul Şahin ve Düzlerçamı Şefi Serhat Yıldırım görev alıyor. SDÜ'nün 15 Ağustos 2015 tarihinden bu yana Antalya'da yürüttüğü proje, TUBİTAK ve Doğa Koruma Milli Parklar VI. Bölge Müdürlüğü tarafından da destekliyor. İLK KEZ 2002 YILINDA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ Türkiye'de ilk kez Ağustos 2002'de Batur Avgan tarafından fotoğraflanan ve 2009- 2010 yıllarında Termessos Milli Parkı'nda ekolojisiyle ilgili çalışmalar yürütülen karakulak, bu kez araştırmaların yürütüldüğü Antalya'da Termessos Milli Parkı'nda görüntülendi. FOTOKAPANLARLA TAKİP Proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Yasin Ünal, ekibiyle projenin başlangıcından bu yana Türkiye'nin en önemli ve nadir görülen memeli türlerinden biri olan karakulakı Antalya bölgesindeki doğal habitatında korunması, geliştirilmesi, artarak devamının sağlanmasına yönelik olarak fotokapanla takip ettiklerini söyledi. NADİR GÖRÜLÜYOR Antalya bölgesindeki, popülasyonu, habitatı ve sorunlarının tespitine yönelik izleme çalışması da yaptıklarını kaydeden Yrd.Doç.Dr. Ünal, proje kapsamında türe ait video ve fotoğraflarla birlikte önemli bilgiler elde edildiğini vurguladı. Karakulakın doğada nadir görüldüğünü vurgulayan Yrd.Doç.Dr. Yasin Ünal, "Bundan dolayı sayıları ve yaşam alanları hakkında kesin bir şey söylemek şu an için mümkün değil. Ancak kurduğumuz fotokapanla görüntülemeyi başardık. Antalya bölgesinde karakulak olduğunu beliyoruz. Koruma altında olan bu türün yayılış alanı ve sayılarına yönelik çalışmamızı genişleterek sürdüreceğiz" dedi.