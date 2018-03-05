Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA / İstanbul Karaköy vapur iskelesini karaya bağlayan 'baba'nın kopması sonucu seferler yapılamıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada, Karaköy iskelesini karaya bağlayan babanın kopması nedeniyle Kadıköy seferlerinin yapılamadığı kaydedildi.
(Görüntülü Haber) Karaköy'de iskeledeki 'baba' koptu; seferler yapılamıyor
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA / İstanbul Karaköy vapur iskelesini karaya bağlayan 'baba'nın kopması sonucu seferler yapılamıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada, Karaköy...
05 Mart 2018 Pazartesi 10:36
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