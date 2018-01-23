(Görüntülü Haber) Karadeniz sahilini çöp kapladı
ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, önceki gün etkili olan fırtına sırasında denizdeki çöpler, dalgalarla sahile taşındı. Sahili kaplayan çöpleri görenler, 'Karadeniz çöpü geri verdi' yorumunu yaptı. Kentte önceki gün etkili olan fırtına,...
23 Ocak 2018 Salı 16:32
ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, önceki gün etkili olan fırtına sırasında denizdeki çöpler, dalgalarla sahile taşındı. Sahili kaplayan çöpleri görenler, 'Karadeniz çöpü geri verdi' yorumunu yaptı. Kentte önceki gün etkili olan fırtına, sahil kesiminde zarara neden oldu. Zonguldak'ın içinden geçen Üzülmez Deresi ile taşınan evsel atıklar, liman içine girdi. Kozlu ilçesinde de önceki gün etkili olan fırtına sırasında, denizdeki çöpler dalgalarla sahile taşındı. Denizden kıyıya vuran pet şişe, naylon poşet ve plastik parçaları sahili kapladı. Sahildeki çöpleri görenler, 'Karadeniz çöpü geri verdi' yorumunu yaptı.
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