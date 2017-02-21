(Görüntülü Haber) Karadeniz Kitap Fuarı 3'üncü kez kapılarını açtı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından düzenlenen Karadeniz 3'üncü Kitap Fuarı, bugün kapılarını açtı. Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışına Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, TÜYAP Kültür Fuarları Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Vali Şahin, Türkiye'de kitap okuma oranının arttığını belirterek şunları söyledi: "Konfüçyüs'ün güzel bir sözü var; 'Tek dostum kitaplarım, tek düşmanım cahil dostlarım' diyor. Ne kadar çok kitaba zaman ayırır ne kadar çok alır okursak o kadar iyidir diye düşünüyorum. Rusya'ya gidin en fakir evde emin olun evin en önemli köşesini kütüphane oluşturuyor. Böyle yığılmış adeta içerisine okunup zorla basılmış gibi kitaplar dolu. Para bulamıyorlar ama mutlaka kitaba para ayırıyorlar. Onun için biraz bu anlamda çaba sarf etmemiz gerekiyor." Türkiye Yayıncılar Birliği, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle hazırlanan 'Karadeniz 3'üncü Kitap Fuarı' 26 Şubat Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.