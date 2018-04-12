(Görüntülü Haber) Karabük Üniversitesi'nde robot yarışması

Bülent DİKTEPE KARABÜK,() Karabük Üniversitesi'nde 'Uluslararası robot yarışmasında gençlerin yaptığı robotlar yarıştı. Yarışmalar ilgiyle izlenildi. Karabük Üniversitesi Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Karabük Üniversitesi Uluslararası Robot Yarışması start aldı. Gökşen Mustafa Yücel Spor Salonu'nda düzenlenen yarışma çizgi izleyen robot, Safran çiçeği toplayan robot, mini sumo robot ve yağlı güreş robotu kategorilerinde düzenlendi. Kazakistan ve Gürcistan'ın yer aldığı yarışmaya 15 üniversite ve 27 lise katıldı. Yarın sona erecek 217 robotun yarışı heyecanla izlendi. İnsansı 'robot sanbot' ziyaretçileri 'hoş geldiniz' diyerek karşıladı. 'Sanbot' 'Daha çok sanbot ve robotik teknolojilere daha çok yatırım. Benim yanıma arkadaş olabilir dedi. 'Erik Dalı' oynayan 'Sanbot' büyük alkış aldı.Yapım aşamasında olan askeri takip ederek askeri malzeme ve silah taşıyan insansız kara aracı büyük ilgi gördü. Karabük Üniversitesi Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Raif Bayır, yarışmanın diğer robot yarışlarından farkındalığı ve özgünlüğünün bulunduğunu belirterek, Yarışmamızda kendi milli güreşimiz olan yağlı güreş yapan robotlar yarışma kategorisi ile dünyada ve ülkemizde ilke imza atacaktır. Ayrıca özellikle Safranbolu ilçemizde yetişen Safran Çiçeği toplayan mobil robot yarışması da bu yarışmanın özgün değerlerinden biridir. Çizgi izleyen robot yarışması Karabük ili temalı olup çizgi izleyen robotlarının ilk kez bir duman içerisinde geçmesi ve Safranbolu turu yapmaları istenecektir. Bu yarışmalar farklı eğitim düzeyindeki gençlerin robot teknolojilerini takip etmelerine, kendilerine özgü robotlar geliştirmelerine ve genç nesilleri robotik alanına yönlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Yarışmalar için geliştirilen robotlar yapısal olarak benzer olmalarına rağmen dayanıklılık, hız ve beceri yönünden her yıl gelişim göstermektedirler. Serbest kategori robot yarışması ise genç bilim insanlarının yetişmesine, bireyin amaca uygun robot üretmesine, robotik alanında yenilik getirmelerine ve teknoloji geliştirmelerine imkan sağlamaktadır dedi.