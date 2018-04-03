(Görüntülü Haber) Karabük'ün kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı (2)

KARABÜK Demir Çelik Fabrikaları'nın temelinin atılması ve kentin kuruluşunun 81'inci yıl dönümü, etkinliklerle kutlandı. Yenişehir Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Karabük Valisi Kemal Çeber, Ak Parti Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Burhanettin Uysal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Kardemir Genel Müdürü Ercüment Ünal, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, Kardemir işçileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler günün anlam ve önemiyle ilgili şiirlerini okudu. Daha sonra İl genelinde düzenlenen şiir, kompozisyon ve spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Konuşmaların ardından Kent Meydanı'na geçildi. Ankara Çankaya Belediyesi katkılarıyla Karabük Organize Sanayisi'nde bir atölyede yaptırılan 3 metre yüksekliğindeki Atatürk Anıtı törenle açıldı. Anıta karanfiller bırakıldı. Törende konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Burada bir sanayi tesisi değil, aynı zamanda bir cumhuriyet kenti de kuruldu. 13 haneli bir köyden bugün 250 bin güzel, cennet gibi şehre kavuştuk. Bu bize cumhuriyetin armağanı, bu bize Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı. Geçmişimizi iyi anlamazsak, bugünü iyi anlatamayız. Muasır medeniyet seviyesinden asla ayrılmayarak ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında, büyümesinde her zaman mücadele edeceğiz. Asla ve asla birlik ve beraberliğimizi bozmayacağız. Bu ülke birçok badireleri, birçok önemli sorunları aştı. İçinde bulunduğumuz sorunları da mutlaka aşacağız" diye konuştu.