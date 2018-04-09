(Görüntülü Haber) Karabük'te, UMKE'nin tatbikatı gerçeğini aratmadı

Bülent DİKTEPE KARABÜK,() Karabük'te, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nce (UMKE) düzenlenen trafik kazasında yaralı kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı. 2018 yılı UMKE bölge faaliyet planı çerçevesinde trafik kazasında yaralananları kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Kent Meydanı'nda yapılan tatbikatta senaryo gereği işçileri taşıyan 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada bazı işçiler etrafa savrulurken bazıları da araç içinde sıkıştı. Olay yerine ilk gelen UMKE ekipleri oldu. Olay yerine AFAD, itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri de geldi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, araçta sıkışan 3 kişi çıkarıldı. Yaralılara ilk müdahalede bulundu. 8 yaralı ambulanslara taşındıktan sonra tatbikat sona erdi. 24 UMKE personelinin katıldığı tatbikatın ardından açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, UMKE personelinin gönüllülük esasına göre faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, Böyle çoklu yaralanmalı trafik kazasında kaç dakika içerisinde olay yerine gelindiği ve olay yerinde yaralıların kaç dakika içerisinde transferinin sağlanabildiği konusunda fikir sahibi olduk dedi.