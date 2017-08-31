(Görüntülü Haber) Karabük'te sürücülere lokumlu uyarı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK'te polis ekipleri, Kurban Bayramı için memleketlerine giden sürücüleri durdurup trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak lokum ikram etti.



Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-755 Karayolu'nda trafik denetimi yaptı. Ekipler, durdurdukları sürücülere uymaları gereken trafik kurallarını hatırlattı ve güzergahdaki yol yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Özellikle emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcular uyarıldı. Polisler, sürücülere ve yolculara lokum ikram ederek bayramlarını kutladı.



İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mehmet Yücel Kafkas, 'Frene değil, kurala güven' sloganı ile sürücülere uyarılarda bulunduklarını söyledi. Kafkas, “Vatandaşların trafik kurallarına riayet ettiklerini gördük. Özellikle uygulamaya aldığımız yol kenarına konulan maket polis araçlarının etkisini sorduğumuzda olumlu görüşler aldık. Bayram süresince denetimlerimiz devam edecek" dedi.