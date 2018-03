(Görüntülü Haber) Karabük'te 'Milli Birlik ve Bütünlüğe Destek' yürüyüşü

KARABÜK'te, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, 'Milli Birlik ve Bütünlüğe Destek' yürüyüşü düzenledi.



Ergenekon Mahallesi'ndeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden başlayan yürüyüşe, öğrenci, öğretmen, personelle birlikte ilçe sakinlerinden oluşan yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen kalabalık 'Her Türk asker doğar', 'Vatan sana canım feda', 'Ne Mutlu Türk'üm diyene', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atarak askerlik şubesinin önüne geldi. Burada İl Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkanı Albay Tekin Nemlioğlu tarafından karşılanan kalabalık, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra Kemal Güneş Caddesi'nde yürüyüş sona erdi. Burada İstiklal Marşı okunduktan sonra öğrenciler, şiirlerini ve kahramanlık türkülerini seslendirdi.



Yürüyüşe katılanlara seslenen Okul Müdürü Adnan Taşıyan, "97 yıl önce Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kaleme alıp kahraman ordumuza ithaf ettiği İstiklal Marşı'mızın kabul edildiği bu kutlu günde biz de Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve tüm personeli, Zeytin Dalı Harekâtı'nda cansiparane çarpışan kahraman ordumuza kanımızla, canımızla tam destek vereceğimizi vurgulamak için buradayız. Biz bu vatan için bayrak için her zaman ölürüz. En kutsallarımızdan olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizdir. Hep beraber bayrağa, vatana, millete sahip çıktığımızı gösteriyoruz. Endüstri Meslek Lisesi gençliğiyiz biz. Her daim bu vatan için bu bayrak için şehit olmaya hazırız. Yiğitlik özümüz, şudur sözümüz: Meslek lisesi memleket meselesi. Bizim meselemiz vatan sevdası. Kansa kan, cansa can biz her zaman hazırız. Yeter ki sağ olsun vatan" dedi.