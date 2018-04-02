Bülent DİKTEPE KARABÜK,() Karabük'te, 18 yaşındaki Selin Sürmen'e ait 2,5 yaşındaki kedi, karnı acıktığı zamanlarda sahibine yaklaşıp 'mama' diyor. Lise son sınıf öğrencisi Selin Sürmen'in 'Şaşkın' adını verdiği kedi, karnı acıktığı zaman sahibinin yanına gelip 'mama' diyor. Selin Sürmen, 2,5 yıldır yanından ayırmadığı Şaşkın'ın 'mama' demesini ise cep telefonuyla kaydetti. Sürmen, hem eğlendiklerini hem de şaşırdıklarını söyledi.
(Görüntülü Haber) Karabük'te karnı acıkan kedi 'mama' diyor
Bülent DİKTEPE KARABÜK,() Karabük'te, 18 yaşındaki Selin Sürmen'e ait 2,5 yaşındaki kedi, karnı acıktığı zamanlarda sahibine yaklaşıp 'mama' diyor. Lise son sınıf öğrencisi Selin Sürmen'in 'Şaşkın' adını verdiği kedi,...
02 Nisan 2018 Pazartesi 16:46
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