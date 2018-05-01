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(Görüntülü Haber) Karabük'te CHP'liler 1 Mayıs'ı kutladı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, CHP'liler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Polisin drone ile gözetimde bulundu. Yaklaşık 200 CHP'li parti binası önünden 'Dünyanın çarkı işçinin ellerinde', 'Emek olmadan...

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, CHP'liler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Polisin drone ile gözetimde bulundu.

Yaklaşık 200 CHP'li parti binası önünden 'Dünyanın çarkı işçinin ellerinde', 'Emek olmadan yemek olmaz', 'Emek en yüce değerdir', 'Toprak işleyenin su kullananın' yazılı dövizlerle 'İş emek özgürlük', 'Yaşasın 1 Mayıs', 'Hak hukuk adalet', 'Direne direne kazanacağız' sloganları atarak Kemal Güneş Caddesi'nde yürüdü. Burada halay çekilerek 1 Mayıs kutlandı. Kutlamalar polisin drone gözetiminde yapıldı. CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Serdar Kırmızı,"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tıpkı yetmişlerdeki gibi 'Ne ezen, ne ezilen insanca, hakça bir düzen' ilkesinden bir gram taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz. 1 Mayıs işçi emekçi bayramınız kutlu olsun" dedi.
 

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