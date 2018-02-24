(Görüntülü Haber) Karabağ gazisinden, Şehitler Abidesi'nde Mehmetçiğe destek

ÇANAKKALE’de, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde bulunan sembolik şehit mezarlıklarını ziyaret edip, Çanakkale Şehitleri'nin ruhlarına dua eden, Azerbaycan Türkü Karabağ Gazisi Kamil Musavi, Şehitler Abidesi'nden Afrin'deki Mehmetçiğe destek mesajı gönderdi. Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde 2015 yılında Ermenilerle yaşanan çatışmada sol gözünü ve sağ bacağını kaybeden Gazi Kamil Musavi, Çanakkale’de Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ni gezdi. Şehitliklerde bulunan sembolik mezarlıkta Çanakkale Şehitleri'nin ruhları için dua eden Karabağ Gazisi Kamil Musavi, Şehitler Abidesi'nden, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan Mehmetçiğe destek mesajı gönderdi. Kalbinin Afrin’deki Türk askeri ile birlikte olduğunu ifade eden Kamil Musavi, "Türkiye’ye ziyarete geldim. Bu yüzden Çanakkale Şehitliklerini ziyaret etmeyi bir borç bildim. Şehitlikleri ziyaret ettiğimde çok duygulandım. Gururlandım. Türk Ordusu'nun yenilmez, Türk Halkı'nın ne kadar güçlü bir halk olduğunun şahidi oldum. Türk askerlerinin ölümüne savaştıklarını gördüm. Türk askerlerinin vatanını ne çok sevdiğinin şahidi oldum. Türk halkı yenilmez, Türk halkını hiç kimse işgal edemez. Buraları ziyaret ettiğimde bunu anladım. Türk askerleri Afrin'de teröristlere karşı savaşıyor. Türk kardeşlerim Afrin'de teröristlerin kökünü kesmek için savaşıyor. Yani bu memlekete ziyan veren, topraklarına sokulmak isteyen, insanlarını mahvetmek isteyen teröristleri sağlam bırakmasın. Hepsini mahvetsinler. Ölümden korkmasınlar. Zaten korkmuyorlar. Bu şehit mezarları hepsi bunların örneğidir. Türk askerinin mertliği, Türk askerinin savaşa ölümüne girdiğinin örneğidir, bu mezarlar. Ben kardeşlerimin oradan zaferle dönmesini arzuluyorum. Beni Afrin'e bugün de çağırsalar, orada da savaşa girerim. Türk dünyada onun karşısına çıkan düşmanın hakkından gelebilecek durumdadır" dedi. Şehitler Abidesindeki ziyaretinin ardından Karabağ Gazisi Kamil Musavi, İstanbul’a döndü.