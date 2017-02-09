Yusuf ÇINAR/ÇORUM,() ÇORUM'da genellikle kırsal kesiminde yaşayanların tercih ettikleri 'Kara lastik' ayakkabılar raflardaki yerini koruyor. Çorum'da tarihi ayakkabılar arastasında faaliyet gösteren kunduracı esnafı, "Kara Lastikö adı verilen ayakkabılara eskisi gibi yoğun ilgi gösterilmediğini belirtti. 65 yaşındaki Ahmet Yurdakul, "Kara lastik ayakkabılar. Daha önceki yıllarda yoğun ilgi görüyordu. Sadece köylerde bağ ve bahçe işleriyle uğraşanlar giyiyor ve mevsimine göre üretilirdiö dedi. Şuan hem üniversite öğrencisi olan hem de baba mesleğini sürdüren 22 yasındaki Ali Nesimi Bal ise, ayakkabıların 10 ile 15 liradan satışını yaptıklarını belirtti.
(Görüntülü Haber) "Kara lastik" ayakkabılar raflardaki yerini koruyor
Yusuf ÇINAR/ÇORUM,() ÇORUM'da genellikle kırsal kesiminde yaşayanların tercih ettikleri 'Kara lastik' ayakkabılar raflardaki yerini koruyor. Çorum'da tarihi ayakkabılar arastasında faaliyet gösteren kunduracı esnafı, "Kara Lastikö...
09 Şubat 2017 Perşembe 20:14
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