(Görüntülü Haber) Kar yolları kapattı, 3 ilde 737 yerleşim yeriyle ulaşım kesildi

VAN-HAKKARİ-BİTLİS, ()-VAN, Hakkari ve Bitlis'te 2 günden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 737 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kar nedeniyle Van'ın Gevaş ile merkez Edremit İlçesi'ndeki ilk ve orta dereceli okullar kısmen ve Hakkari'nin Şemdinli İlçeleri'nde ise bugün tatil edildi. Van'da önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Van kent merkezinde kar kalınlığı 30, yüksek kesimlerde 60 santimetreyi aştı. Van'da 165 mahalle ve 213 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Van'ın Gevaş, merkez Edremit İlçesi'nde kısmen ve Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde ise bütün ilk, ve orta dereceli okullan bugün tatil edildi. Hakkari'de ise kar nedeniyle 60 köy ve 177 mezra, Bitlis'te ise 122 köye ulaşım sağlanamıyor. Van'da Van Büyükşehir Belediyesi, Hakkari ve Bitlis'te il özel idaresi ekipleri kapalı yolları açmak için yoğun çalışma başlattı.