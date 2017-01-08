Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ramzana EĞRİ- Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() İstanbul'da Cuma akşamı başlayan yoğun kar yağışı bu gece etkisini yitirdi. Karayolları ekipleri ise buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı. TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI İstanbul'da Cuma akşamı başlayan hayatı adeta felç eden yoğun kar yağışı bu gece etkisini yitirdi. Havanın soğumasıyla birlikte buzlanmaya karşı karayolları ekipleri aralıklarla yollarda tuzlama çalışması yaptı. TEM Otoyolu'nda ise bazı araçların sürücüler tarafından yol kenarına bırakıldığı görüldü. BUZ SARKITLARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR Köprü altlarında oluşan buz sarkıtları tehlike oluştururken Büyükşehir Belediyesi, sürücüleri elektronik tabelalara yazılan yazılarla uyardı Anadolu yakasında hava sıcaklığı -5 dereceye kadar düştü.
(Görüntülü Haber) Kar yağışı gece etkisini yitirdi
Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ramzana EĞRİ- Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() İstanbul'da Cuma akşamı başlayan yoğun kar yağışı bu gece etkisini yitirdi. Karayolları ekipleri ise buzlanmaya karşı yollarda tuzlama...
08 Ocak 2017 Pazar 08:31
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.