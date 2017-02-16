(Görüntülü Haber) Kar yağışı, fıstık üreticilerinin yüzlerini güldürdü

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, () - SİİRT merkez ve ilçelerine yağan kar birçok köy yolunu ulaşıma kapatırken, kentin önemli geçim kaynağı olan fıstık üreticilerinin yüzünü güldürdü. Aralık ve Ocak ayında bahardan kalma günler yaşayan kentte büyük sıkıntı çeken fıstık üreticileri, 2 günden bu yana etkili olan kar yağışının fıstıklar için çok önemli olduğunu söyledi. Siirt Fıstıkçılar Birliği Başkanı Şuayip Aslan, Şubat ayında gelen karın kendilerini umutlandırdığını belirterek, "Bu karı Aralık ve Ocak aylarında bekliyordum ancak kar Şubat'ta yağdı. Kar aynı zamanda fıstık ağaçlarındaki haşereleri de yok ediyor" diye konuştu. Siirt kent merkezi ve ilçelerine yağan kar bir çok köy yolunu trafiğe kapatırken, diğer yandan çiftçilerin yüzünü güldürdü. Aralık ve Ocak ayında kış, tüm yurtta etkili olmasına rağmen Siirt'te bahardan kalma günler geçirdiklerini belirten çiftçiler, dört gözle bekledikleri karı Şubat ayında yağdığını ve yağan karın fıstık üretimine büyük faydası olduğunu dile getirdi. Son 2 günde kar yağışından dolayı memun olduklarını belirten Siirt Fıstıkçılar Birliği Başkanı Şuayip Aslan, şöyle dedi: "Şubat ayında gelen kar bizler büyük umutlandırdı. 2016-17 yılında beklediğimiz yağışları Şubat ayında gördük. Bu yılı kuraklık geçireceğimizi tahin ediyorduk, ancak, Şubat ayında yağan kar bizleri son derece mutlu edip, umutlandırdı. Fıstık ağaçlarını yazın sulama sistemleri olmadığı için sulama yapamıyoruz. Ancak, kışın yağacak yağışlara bağlıdır. Şayet yağışlar gelmezse o sene kuraklık oluyor ve fıstık ağacında ürün az oluyor. Ama, çok şükür ki, son dönem beklediğimiz yağışlar geldi. Kar bir tek ağaca su vermiyor. Gördüğünüz gibi ağacın üstünde biriken karlar ağaca faydası oluyor ve ağaç içerisinde bulunan ağaca zarar veren haşereleri bu sayede yok ediyor."