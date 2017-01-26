(Görüntülü Haber) Kar yağışı, Bolu Dağı'nda ulaşımı etkiledi

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM geçişlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı. Bolu Dağı'nda bu sabah başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişindeki Karanlıkdere ve Seymenler Mevkii'nde lapa lapa yağan kar ve görüşü etkileyen sis sürücüleri zor durumda bıraktı. Zeminde biriken kar ulaşımı yavaşlatırken, Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Bolu Dağı Tüneli çıkışında karla mücadele için hazır bekletilen iş makineleri arka arkaya çıkış yaparak yol güzergahları üzerinde kar temizliği yaptı. TEM geçişinde sürücüler elektronik tabelalarla kar yağışına karşı uyarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Bolu Dağı'nı kullanacak sürücülere kar lastiği takmaları ve yanlarında mutlaka zincir bulundurmaları uyarısında bulundu.