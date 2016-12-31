BAĞCILAR'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() - İSTANBUL'da dün akşam yoğunlaşan kar yağışı gece saatlerinde de etkili oldu. Özellikle Bağcılar bölgesinde kar yağışının rüzgârla beraber şiddetlendiği görüldü. Bağcılar'da gece saat 03.00 sıralarında artan kar yağışı park halindeki araçların üzerinde kar birikintileri oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar temizleme ve tuzlama araçları da çalışmalarına gece boyunca devam etti.
(Görüntülü Haber) Kar yağışı altında balık tutma keyfi (ek)
BAĞCILAR'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() - İSTANBUL'da dün akşam yoğunlaşan kar yağışı gece saatlerinde de etkili oldu. Özellikle Bağcılar bölgesinde kar yağışının rüzgârla beraber...
31 Aralık 2016 Cumartesi 09:17
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