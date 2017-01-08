Sarayburnu'nda bir grup, kar yağışı ve soğuk havaya aldırmadan denize girdi. Haber-Kamera İbrahim AKTÜRK / İstanbul
(Görüntülü Haber) Kar ve soğuk havaya aldırmadan denize girdiler (1)
Sarayburnu'nda bir grup, kar yağışı ve soğuk havaya aldırmadan denize girdi. Haber-Kamera İbrahim AKTÜRK / İstanbul
08 Ocak 2017 Pazar 10:38
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