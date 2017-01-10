Hasan YILDIRIM- Mustafa ÖZDABAK -Özgür EREN/ İSTANBUL, () İstanbul'da beş gündür aralıklarla devam eden kar yağışı öğlen saatlerinde tipiye dönüştü. Tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü. D-100 karayolunda yerler beyazladı. Öte yandan, Ulus Adnan Saygun Caddesi üzerindeki iki çam ağacı yağan karın ağırlığına dayanamayarak devrildi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, devrilen iki çam ağacı kesilerek kaldırıldı.
(Görüntülü Haber)Kar tipiye dönüştü
Hasan YILDIRIM- Mustafa ÖZDABAK -Özgür EREN/ İSTANBUL, () İstanbul'da beş gündür aralıklarla devam eden kar yağışı öğlen saatlerinde tipiye dönüştü. Tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü. D-100 karayolunda yerler beyazladı. Öte...
10 Ocak 2017 Salı 14:43
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