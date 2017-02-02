(Görüntülü Haber) Kar temizlerken çatıdan düştü, 5 saatte hastaneye ulaştırıldı

Ayhan İSEN/ELEŞKİRT (Ağrı), () - AĞRI'nın Eleşkirt İlçesi'nde kar temizleme çalışması yaparken 3 katlı binanın çatısından düşen Adem Arslan, yolların kardan kapalı olması nedeniyle 5 saat sonra hastaneye ulaştırılabildi. Eleşkirt'e bağlı Çetinsu Köyü'nde yaşayan Adem Arslan, evlerinin çatısında biriken karları temizlemek isterken dengesini kaybedip düştü. Kazanın ardından Arslan'ın yakınları hemen 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle paletli ambulansla köye giden sağlık ekipleri, 3 saat sonra hastaya ulaşabildi. Adem Arslan, paletli ambulansla 5 saat sonra Eleşkirt Devlet Hastanesi getirildi. Burada ilk tedavisi yapılan Adem Arslan, Ağrı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 112 Birim sorumlusu Tolga Altuncu, 30 yaşındaki Adem Arslan'ın düşmeye bağlı ayağında ve burnunda kırık olduğunu belirtti. Özel İdare ekiplerinin yardımı ile hastaya ulaştıklarını hatırlatan Tolga Altuncu, "Hastaya ulaşmamız gerekiyordu. Bir UMKE aracı, kar üstü paletli araç ve ambulansımızla çıkış yaptık. Pirebat yol ayrımında yolların tamamen kapalı olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 18 kilometrelik yolu kar üstü paletli araçla alarak hastaya ulaştık. Hastamızın durumu iyi" diye konuştu.