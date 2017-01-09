(Görüntülü Haber) Kar nedeniyle yolda kalan araçlar trafiği kilitledi

* İstanbul'da etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler TEM-Kemerburgaz yol ayrımında yolda kaldı. Kayan araçlar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalanlar geri geri çıktı. Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Mustafa ÖZDABAK Özgür EREN İSTANBUL İstanbul'da 4 gündür etkisini sürdüren kar yağışı trafikte aksamalara neden oluyor. TEM -Kemerburgaz yol ayrımında yolda kalan araçlar nedeniyle sürücüler mahsur kaldı. Yolun açılmasını bekleyemeyen bazı sürücüler de geri geri gelerek Okmeydanı istikametine girdi. Yolda kalan sürücüler ise zincir takmaya çalıştı. Bazıları da yolda kalan araçlarını iterek gitmeye çalıştı. Zinciri kopan TIR'ın sürücüsü ise yolun açılması için büyük çaba gösterdi. Zincirini tamir eden sürücü yoluna devam etti. Kapanan yol nedeniyle beklemek zorunda kalan servis şoförü "Kemerburgaz yolunda kalan araçlar nedeniyle yol kapanmış.Kar lastiği olmadan yola çıkan araçlar nedeniyle bizde bekliyoruz" dedi.