Nurettin ARKAN/YALVAÇ, () ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde kar kütlelerinin üzerine düştüğü gölgelik çöktü. Yalvaç'ta geçen pazar Yağhane Caddesi'nde bir restoranın önündeki tenteneleri çökerten kar kütleleri bu kez tuhafiyeci esnafının sergi açtığı pazar alanındaki gölgeliği yıktı. Ak Parti İlçe Başkanlığının da bulunduğu 4 katlı binadan düşen kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan gölgelik gürültüyle yere indi. Binada işyeri bulunan esnaf 1 gün önceden belediye yetkililerini aradıklarını ve tehlikeyi işaret ettiklerini vurguladı. Süleyman Erol, "Uyarımızı dikkate almadılar. Bu kar kütlesiyle gölgelik birinin üzerine düşseydi sorumlusu kim olacaktı" dedi. Olaydan sonra gelen belediyeye bağlı itfaiye ekipleri binanın çatısındaki kar kütlelerini kürekle indirdi. Çöken gölgelik ise vinç yardımıyla alındı.
(Görüntülü Haber) Kar kütleleri gölgeliği çökertti
Nurettin ARKAN/YALVAÇ, () ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde kar kütlelerinin üzerine düştüğü gölgelik çöktü. Yalvaç'ta geçen pazar Yağhane Caddesi'nde bir restoranın önündeki tenteneleri çökerten kar kütleleri bu kez tuhafiyeci...
03 Ocak 2017 Salı 13:00
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