(Görüntülü Haber) Kar doğuda etkili oluyor

VAN-HAKKARİ-BİTLİS, ()-VAN, Hakkari ve Bitlis'te 458 köy ile 326 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Van'ın Gevaş, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde ise okullar bugün için tatil edildi. Dün akşam saatlerinden itibaren Van, Hakkari ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Van il merkezinde kar kalınlığı 10, Hakkari'de 15, Bitlis'te ise 20 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde yarım metreyi aşan kar nedeniyle Van'da 109 mahalle 191 mezra, Hakkari'de 78 köy 135 mezra, Bitlis'te ise 271 köyün yolu ulaşıma kapandı. OKULLARA KAR TATİLİ Kar yağışı nedeniyle Van'ın Gevaş ile kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Karla mücadele ekipleri yolların açılması için seferber oldu.