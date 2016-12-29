(Görüntülü Haber) Kar, Bolu Dağı'nda ulaşımı aksattı

TEM ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı aksattı. D-100 Karayolu'nda İstanbul yönü TIR'ların geçişine kapatıldı. Ankara-İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle D-100 Karayolu'nda zeminde etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı araçlar kayarak yolda kaldı. Sürücüler yol kenarlarında araçlarına zincir taktı. Araçların kayması nedeniyle hasarlı kazalar da meydana geldi. İstanbul yönü, TIR'ların geçişine kapatıldı. Elmalık Mevkii'nde önlem alan trafik ekipleri, TIR'ları geri çevirdi. TIR'ların kayarak ulaşımı aksatması riskine karşı önlem alan trafik ekipleri, diğer sürücüleri de yavaş gitmeleri konusunda uyardı. Karayolları ekipleri de sürekli küreme araçlarıyla kar temizleme ve tuzlama çalmışması yaptı. Ekipler, TEM Otoyolu'nda da aynı şekilde çalışma yaptı. Burada da sürücüler elektronik tabelalar ile kar yağışına karşı uyarıldı.