(Görüntülü Haber) Kar basladı,uçak seferlerinde aksama yok

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,() Havayolu şirketleri olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından gerçekleştirdiği seferlerinde azaltmaya gitti. Türk Hava Yolları ve diğer hava yolları şirketleri iç ve dış hatlarda 478 seferini iptal etti. Atatürk Havalimanı'nda kar yağışı başlamasına rağmen iniş ve kalkışlar normal bir şekilde gerçekleştiriliyor. Kar yağışı nedeniyle gerekli önlemlerin alındığı Atatürk Havalimanı’nda kriz masası da oluşturuldu. Atatürk Havalimanı'nda görüş mesafesi 6 km, sıcaklık +1 derece ve rüzgar kuzeyden orta kuvvette esiyor. UÇAKLAR ÖZEL SIVIYLA YIKANIYOR Bu arada hava sıcaklığının düşmesiyle uçuş güvenliğinin aksamaması için Atatürk Havalimanı'nda kalkış yapacak uçaklara uçuş öncesi Anti-Icing' denilen işlem gerçekleştiriliyor. Uçuşa hazırlanan uçakların gövdelerinin yanı sıra özellikle kuyruk ve kanatları buzlanmaya karşı alkol ve glikoz karışımı bir sıvı ile yıkanıyor. Yıkama işlemi için uçaklar piste çıkmadan önce Atatürk Havalimanı apronunda belirlenen bir alanda Anti-Icing işleminden geçiriliyor.