Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu 
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi...
Trump, 'Meksika duvarı' kararını imzaladı
ABD ile Meksika arasına duvar
MB faiz kararı sonrası dolar yeniden 3.80 lirayı aştı
MB faiz kararı sonrası dolar...
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak değiştirdi
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak...

(Görüntülü Haber) Kar basladı,uçak seferlerinde aksama yok

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,() Havayolu şirketleri olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından gerçekleştirdiği seferlerinde azaltmaya gitti. Türk Hava Yolları ve diğer hava yolları şirketleri iç...

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,() Havayolu şirketleri olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından gerçekleştirdiği seferlerinde azaltmaya gitti. Türk Hava Yolları ve diğer hava yolları şirketleri iç ve dış hatlarda 478 seferini iptal etti. Atatürk Havalimanı'nda kar yağışı başlamasına rağmen iniş ve kalkışlar normal bir şekilde gerçekleştiriliyor. Kar yağışı nedeniyle gerekli önlemlerin alındığı Atatürk Havalimanı’nda kriz masası da oluşturuldu. Atatürk Havalimanı'nda görüş mesafesi 6 km, sıcaklık +1 derece ve rüzgar kuzeyden orta kuvvette esiyor. UÇAKLAR ÖZEL SIVIYLA YIKANIYOR Bu arada hava sıcaklığının düşmesiyle uçuş güvenliğinin aksamaması için Atatürk Havalimanı'nda kalkış yapacak uçaklara uçuş öncesi Anti-Icing' denilen işlem gerçekleştiriliyor. Uçuşa hazırlanan uçakların gövdelerinin yanı sıra özellikle kuyruk ve kanatları buzlanmaya karşı alkol ve glikoz karışımı bir sıvı ile yıkanıyor. Yıkama işlemi için uçaklar piste çıkmadan önce Atatürk Havalimanı apronunda belirlenen bir alanda Anti-Icing işleminden geçiriliyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.