İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL İstanbul'da kar yağışı devam ediyor. Sarıyer Tarabya sahilinde karla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
(Görüntülü Haber) Kar altındaki Tarabya sahilinden kartpostallık görüntüler
İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL İstanbul'da kar yağışı devam ediyor. Sarıyer Tarabya sahilinde karla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
07 Ocak 2017 Cumartesi 14:01
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