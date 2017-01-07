Ersan ERDOĞAN / MANİSA, () MANİSA'da hafta sonu beklenen kar yağışı, gece yarısından itibaren başladı. Gündüz de süren kar yağışı, şehir merkezini beyaza bürüdü. Yunusemre İlçesi'nde genci, yaşlısı kartopu savaşı yapan mahalle sakinleri, dev Türk bayrağı açarak, terörü lanetledi. Manisa'da meteoroloji tarafından günler öncesinden uyarısı yapılan kar, bu gece saatlerinden itibaren yağmaya başladı. Gündüz saatlerinde de etkisini gösteren kar yağışı, şehrin yüksek yerleri Spil Dağı'nın yanı sıra şehir merkezini de beyaza bürüdü. Şehir merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Manisa'da birçok noktada kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Güne beyaz örtüyle uyanan Manisalı vatandaşlar, beyaz örtünün tadını çıkardı. Kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Yunusemre'nin Yeni Mahalle sakinleri, sokağa inerek kar yağışının keyfini çıkardı. Genci, yaşlısı kartopu savaşı yapan mahalle sakinleri, dev Türk bayrağı açarak, "Terörü Lanetliyoruz" diye haykırdı. Öte yandan; sabah işe araçlarıyla gitmek isteyen vatandaşlar, zaman zaman zor anlar yaşadı.
(Görüntülü Haber) Kar altında terör protestosu
Ersan ERDOĞAN / MANİSA, () MANİSA'da hafta sonu beklenen kar yağışı, gece yarısından itibaren başladı. Gündüz de süren kar yağışı, şehir merkezini beyaza bürüdü. Yunusemre İlçesi'nde genci, yaşlısı kartopu savaşı yapan mahalle...
07 Ocak 2017 Cumartesi 11:18
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